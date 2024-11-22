Üç polisin memurunu yaralamıştılar

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser F.H. A. ile polis memurları İ.G. ve M.T yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı polis memurları G ve Tozun 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser A, ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

HUSUMETLİLERİ SANMIŞ

Olaydan kısa bir süre sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Ç.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen M.S.Ç.'ye çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Mehmet Salih Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan polis ekiplerine düzenlenen saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere yığılması yer aldı.

HUSUMETİN NEDENİ PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜ

Olayın ayrıntıları ise dikkat çekti. Seferihisar'da yaşayan Pamirler ve Çelikler adlı iki grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirtildi. İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan iki grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.

Olay günü ise ihbar sonrası bölgeye giden polis ekiplerinin S. Ç.'nin üzerini aradığı, bu sırada ağabeyi M. S.Ç.'nin, iddiaya göre, arama yapan sivil polislere belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp, ateş ettiği belirtildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüphelilerden 8'inin Pamirler, 6'sının da Çelikler grubu üyesi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i, savcılık talimatıyla dün polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler M. S. Ç., kardeşi S. Ç., S. K., B. Ç., O. M. K. ve S.Ç. ise bugün adliyeye sevk edildi.