Üç sene önce şehit olan askerin naaşına ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Üç sene önce şehit olan askerin naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütünün roket saldırısında yaşamını yitiren ancak naaşı bulunamamış olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşının 3 yıl sonra bulunduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşına şehit olduktan 3 yıl sonra ulaşıldığını duyurdu. MSB, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 03 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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