Üç suç örgütü daha çökertildi. Bakan açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak 3 suç örgütünün daha sonunun getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde “Mahzen-46” operasyonlarının yapıldığını belirtti. Elebaşlığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 suç örgütü çökertildi.

Yerlikaya paylaşımında Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş’ta operasyonların yapıldığını bildirildi.

Baskınlarda toplamda 112 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerinin silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

Adreslerde uyuşturucu madde, silah, hassas terazi ele geçirildi.

İŞTE YERLİKYA’NIN PAYLAŞIMI: