Kaza, saat 16.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Ofis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 15 KE 423 plakalı minibüs ile N.Ş. idaresindeki 15 ACY 808 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yan devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü N.Ş. ile yolcu M.Ş. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.