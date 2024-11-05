“Üç Tunç Tas” 10 Kasım’da Ankara’da

Tiyatro Gün ekibinin yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Şenasnas’ın üstlendiği oyuncu kadrosunda Ahmet Şenasnas, Selsu Sabur ve Berkay Özcan’ın yer aldığı tek perdelik müzikli tiyatro oyunu “Üç Tunç Tas”, birbirlerine tutkuyla bağlı, ancak sürekli tartışmaların içinde kaybolan bir çiftin sorunlarını odağına alıyor. Hem eğlenceli hem de duygusal yaklaşımla sahnelenen oyun, izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

İZLEYİCİYİ DERİN BİR YOLCULUĞA DAVET EDİYOR

Üç Tunç Tas, seyircisini içsel bir keşfe çıkararak derin bir yolculuğa sürüklüyor. Duygusal yönüyle kalplere dokunurken, eğlenceli yanıyla izleyiciye keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor. Her bir karakterin içsel çatışmaları ve çözüm arayışları sahnede çarpıcı bir atmosfer yaratırken, ilişkilerin derinliklerine inerek izleyiciyi eğlenceli ve akıcı bir anlatımla düşünsel bir keşfe çıkaran oyun, 10 Kasım Pazar günü Nergiz Gösteri Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.