Uçağa girer girmez yolcuların alkış tufanı kopardığı siyasetçi kim? O anlara tanık olan usta gazeteci açıkladı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında, 4 gün önce yaptığı uçak seyahatindeki gözlemlerini okuyucularıyla paylaştı.

Yazısında, 26 Eylül 2024 Perşembe gecesi Ankara’dan İstanbul’a döndüğünü aktaran Zeyrek, kulaklığını takıp sesli kitabını dinlediği esnada uçakta birden oluşan gürültü duyduğunu söyledi.

"GÜÇLE BİR SES DALGALANDIĞINI DUYDUM"

“Kulaklığımın gürültü önleyici özelliği sayesinde dışarıdan gelen gürültüyü pek duymam. Ancak birden güçle bir ses dalgalandığını duydum” diyen Zeyrek, o esnada VIP yolcuların içeriye alındığını gördüğünü ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karşı koridorda yürüdüğünü ve uçaktaki yolcuların kendisini güçlü bir şekilde alkışladığını kaydeden Zeyrek, “İmamoğlu, bazı yolcularla da kısa sohbetler ederek gidip yerine oturdu. İnişte de ben kendisinden daha önce indim ve arasına karıştığı diğer yolcuların yoğun ilgisini çektiğini gözlemledi” ifadelerine yer verdi