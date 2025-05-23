Uçağa kaçak olarak binmişti... Yolcu için istenen ceza belli oldu

New York'tan Paris'e bilet almadan kaçak olarak uçan 57 yaşındaki Rus asıllı ABD vatandaşı Svetlana Dali, federal mahkemede suçlu bulundu.

ABD'nin New York şehrindeki John F. Kennedy Havalimanı'ndan (JFK) Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na bilet almadan kaçak olarak uçan Rus asıllı ABD vatandaşı Svetlana Dali, Brooklyn'deki federal mahkemede yapılan duruşmanın ardından suçlu bulundu. Dali, geçen yıl kasım ayında New York'tan Paris'e gidecek bir uçağa, güvenlik kontrollerini ve hava yolu görevlilerini atlatarak binmiş ve uçakta yakalanmıştı.

Mahkeme jürisi, salı günü başlayan ve dün sonuçlanan dava sürecinde Svetlana Dali'nin "kaçak yolcu" suçlamasından suçlu olduğuna karar verdi. Dali'nin cezai yönergelere göre 6 aya kadar hapis cezası alabileceği ancak jürinin henüz bir ceza tarihi belirlemediği bildirildi.

Svetlana Dali'nin bu olaydan önce de iki farklı havalimanında benzer güvenlik ihlalleri yaptığı kaydedildi.