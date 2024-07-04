Uçağa yıldırım düştü pilot 'Ay!' dedi

Uçağa yıldırım düşmesi anında kaydedilen bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izleyenleri güldürdü. Uçağın kamerası kayıttayken yıldırım düşmesiyle irkilen pilotun, sadece 'ay' diyerek tepki vermesi, olayın ciddiyetine rağmen komik bulundu. Bu sıradan ve doğal tepki, sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede viral hale geldi. Bu olay, pilotların mesleki yeteneklerinin yanı sıra insan olduklarını ve beklenmedik anlarda verdikleri doğal tepkilerin bile gülümsetici olabileceğini gözler önüne serdi.