Uçağı birbirine katan yolcu gözaltına alındı

İngiltere’de bir yolcu, bir uçuş görevlisine yumruk atıp jet kapısını açmaya çalıştıktan sonra, polis ve itfaiye ekipleri, Londra’ya iniş yapan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçağın çevresini sardı.

Acil durum müdahale ekipleri tarafından uçağın inişinin ardından uçağa giriş yapıldı, polisler tarafındanuçağı tehlikeye attığı için bir yolcu gözaltına aldı.



İngiltere merkezli The Sun'ın edindiği bilgiye göre, HZ-AR27 tescilli jet, saat 13:00'den hemen önce Suudi Arabistan Cidde'den Londra Heathrow'a iniş yaptıktan sonra kargaşa çıktı.

UÇAĞIN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI



SV119 sefer sayılı uçaktaki bir adam, bir mürettebat üyesiyle tartıştı, ardından ona vurdu ve uçak Terminal 4'teki park yerine doğru ilerlerken jet kapısını açmaya çalıştı.

Bir kaynak, "Uçakta kaos vardı ve aileler için çok korkutucuydu. Uçak iniş takımlarını indirmişti ama bir yolcu çok heyecanlıydı ve hemen inmek istediği için mürettebata saldırdı. Uçağın park yerine çok yakınken olanlar çılgıncaydı” dedi.

Suudi Arabistan'dan 38 dakika gecikmeli olarak kalkan uçak, İngiltere'ye ulaşmak için altı saatten fazla süre boyunca uçtu.

Cidde merkezli Suudi Arabistan hükümetine air Saudia havayolu şirketi konuyla ilgili yorum yapmadı.

Met Polisi, bir adamı uçağı tehlikeye atmak suçundan tutukladıklarını söyledi ve itfaiye ekipleri de olay yerine çağrıldıklarını doğruladı.

Heathrow, diğer hizmetlerdeki aksaklıkların minimum düzeyde olduğunu söyledi.

