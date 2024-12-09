Uçağı kaçırmak istedi hiç böyle bir hamle beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meksika'da uçak kaçırıp, Amerika'ya gitmek isteyen yolcu, hiç beklemediği bir hamle ile etkisiz hale getirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meksika'nın Bajio-Tijuana şehirleri arasında iç hatları uçuşu yapan, Volaris Havayolları'nın uçağı 11 bin metre yükseklikteyken, uçak kaçırma olayı yaşandı.

Uçak 33 bin feetteyken, bir kişi kokpite girmek istedi. Uçağı kaçırmak isteyen kişinin Amerika'ya gitmek istediği belirtilirken, gergin anlar yaşanmaya başladı.

fuzcakama55.jpg

Bu sırada bir yolcu, uçak kaçırma girişiminde bulunan kişinin üzerine atladı. Bir kadın yolcunun da yardımıyla uçak kaçırma girişimde bulunan kişi etkisiz hale getirildi.

Kokpit ekibi güvenlik prosedürleri gereği, uçağı Guadalajara Havalimanı’na (GDL) acil iniş yaptı. Uçağı kaçırmak isteyen zanlı inişin ardından gözaltına alındı. Volaris Havayolları'nda yapılan açıklamada tüm yolcuların güvende olduğu belirtildi.

Uçak kaçırma girişinin görüntüleri de ortaya çıktı. Videoda zanlının etkisiz hale getirildiği anlar kameraya yansıdı.

Son Haberler
Bitlis’te yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Bitlis’te yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Uzmanından grip için ‘48 saat’ uyarısı
Grip için ‘48 saat’ uyarısı
Trabzonspor ideal kadrosunu bir türlü kuramadı. Her maçta değişti
Trabzonspor ideal kadrosunu bir türlü kuramadı. Her maçta değişti
Münbiç terör örgütlerinden temizlendi
Münbiç terör örgütlerinden temizlendi
Kocaeli'nde iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Kocaeli'nde iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var