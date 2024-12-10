Uçağı rötar yapan yolculara bu para ödenecek! Yeni dönem resmen başladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uçağı rötar yapan yolculara bu para ödenecek! Yeni dönem resmen başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yaptı. Bundan sonra rötar yapan havayolu şirketleri yolcularına tazminat ödeyecek.

SHGM’nin Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'in (SHY-YOLCU) 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendindeki değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hava ulaşımında büyük değişiklikle uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle ertelenmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması durumunda, havayolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek.

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Buna göre, yolculara iç hat uçuşlar için 100 Euro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Euro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 Euro 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Euro, tazminat tutarı belirlendi.

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Söz konusu tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru alınacak.

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