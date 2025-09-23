Uçağın iniş takımlarına gizlendi, Hindistan’a uçtu!



Afganistan'ın başkenti Kabil'de 13 yaşındaki bir çocuk, geçtiğimiz pazar günü Kabil Havalimanı'na girerek yolcuların arasına karıştı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Kam Havayolları'na ait RQ-4401 sefer sayılı yolcu uçağının iniş takımı yuvasına gizlice giren çocuk, arka tekerlek bölmesine saklandı. Tehlikeli bir şekilde yaklaşık 2 saat yolculuk yapan Afgan çocuk, uçakla birlikte Yeni Delhi Uluslararası Havalimanı'na vardı.

Havalimanı yetkilileri Afgan çocuğu pistte tek başına dolaşırken buldu. Hint polisi tarafından gözaltına alınan çocuk, aynı uçakla Kabil'e geri gönderildi. Çocuğun yetkililere, "meraktan" bu yolculuğu yaptığını söylediği öğrenildi.

Hindistan medyası, 13 yaşındaki çocuğun İran'a seyahat etmek istediğini, bindiği uçağın Delhi'ye gittiğini bilmediğini aktardı.