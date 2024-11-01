Uçağın kargo bölümüne saklanan kaçak yolcu pilotları alarma geçirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uçağın kargo bölümüne saklanan kaçak yolcu pilotları alarma geçirdi

American Airlens'a ait uçağın kargo bölümündeki kaçak yolcu, pilotları hareket geçirdi. Buenos Aires'ten kalkan uçak aynı piste iniş yaptı. Özel harekat polisleri kargo bölümüne girerek, kaçak yolcuyu yakaladı.

Arjantin'in Buenos Aires-New York JFK seferini yapmak için kalkış yapan American Airlines'a ait uçağın kargo bölümünden sesler duyulmaya başladı.

Hem yolcuların hem de kabin ekbinin sesleri duyması üzerine durum pilotlara bildirildi.

Bunun üzerine Boeing 777 tipindeki uçağın pilotları Buenos Aires'e dönüş kararı aldı.

American Airlines'a ait yolcu uçağının kargo bölümünde bir kişi tespit edildi.

Uçağın Buenos Aires'e inmesinin ardından özel harekat polisleri kargo bölümüne tam techizatlı olarak geldiler.
Polis eşliğinde yapılan kontrollerde bir kişinin kargo bölümünde kilitli kaldığı ve sert bir cisimle uçağa vurarak sesini duyurduğu açıklandı.

Kargo bölümündeki kişinin kim olduğu ve neden orada olduğuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Uçağın

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