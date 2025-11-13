Azerbaycan'dan havalanarak Türkiye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait C-130 kargo uçağı, 11 Kasım günü öğle saatlerinde Gürcistan sınırına düştü. Uçağında içinde bulunan 20 personel şehit oldu.

Uçağın enkazına ilişkin yapılan arama çalışmalarında dün kara kutu bulundu.

Türkiye'ye getirilen kara kutudaki verilerin kazaya ilişkin önemli ayrıntıları ortaya çıkaracağı tahmin ediliyor.

En çok merak edilen ise uçağın havalandıktan 27 dakika sonra radardan neden kaybolduğu. Kara kutu işte bu sır perdesini aralayacak.

NE OLMUŞTU?

11 Kasım günü sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı, ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı.

Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu. Uçağın düşüş nedeni henüz belli değil.

Sır perdesini uçak içerisindeki telsiz konuşmalarının ve uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması olan kara kutu aydınlatacak. Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken alandan toplanan parçaların ve ulaşılan kara kutunun Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.