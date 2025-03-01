Uçak alev aldı acil iniş yaptı! Korku dolu anlar

ABD'nin New Jersey kentinde bulunan Newark havalimanından kalkan FedEx kargo uçağı, kuş çarpmasıyla alev alması sonucu acil unuş yaptı.

KUŞA ÇARPAN UÇAK ALEV ALDI

Sabah saatlerinde kargo firması FedEx'e ait 3609 sefer sayılı uçak kalktıktan bir süre sonra kuşa çarpası sonucu alev aldı.

Federal Havacılık İdaresi, FedEx'e ait 3609 sefer sayılı uçağın kalkış sırasında kuşa çarptığını ve Boeing 767'nin motorlarından birinin hasar gördüğünü açıkladı.

New York ve New Jersey Liman İdaresi'nin belirttiğine göre motoru alev alan uçak Newark Liberty Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptı. Olaya ilişkin herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

FedEx, NBC News ile paylaştığı açıklamada, "B767 mürettebatımız acil durum ilan etti ve motor yangını da dahil olmak üzere ortaya çıkan motor hasarıyla ilgilendikten sonra güvenli bir şekilde Newark'a döndü" dedi ve mürettebatın ve ilk müdahale ekiplerinin "hızlı müdahalesi" için minnettar olduklarını ekledi.