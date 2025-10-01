Uçak biletinde bir devir sona eriyor! Tarih belli oldu



Ryanair, 12 Kasım 2025 tarihinden itibaren kağıt biniş kartlarını büyük ölçüde kaldırma kararı aldı. Yolcular, uçuşlara yalnızca akıllı telefon üzerinden Ryanair uygulamasında oluşturulan dijital biniş kartıyla kabul edilecek.

Ryanair’in bu biniş kartlarına yönelik bu hamlesi havacılık sektöründe benzer yenilikleri de tetikleyebilir. Şirket tarafınndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım 2025 tarihinden sonra“yolcular artık kağıt biniş kartı indirip yazdıramayacak.” Bunun yerine, check-in sırasında myRyanair uygulamasında oluşturulan dijital biniş kartı kullanılacak.

Ryanair Pazarlama Direktörü Dara Brady, bu uygulamanın “daha hızlı, akıllı ve çevre dostu bir seyahat deneyimi” sağlayacağını vurguladı.

Şirketin akıllı telefona erişimi olmayan kullanıclarına yönelik çözümleri de hazır. CEO Michael O’Leary, “Eğer telefonunuzu kaybederseniz veya bataryanız biterse, daha önce online check-in yaptıysanız havaalanında ücretsiz olarak kağıt biniş kartı verilecek” açıklamasında bulundu.

