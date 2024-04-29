Uçak biletlerine dev zam

Dolar kuru ve yüksek enflasyon nedeniyle zam yağmuru sürüyor. A’dan Z’ye her şey zamlandı. İstanbul’da benzin fiyatı 40 lirayı aştı.
Vatandaşlar zamla boğuşurken bir zam haberi de uçak biletlerine geldi.
Yurt içi uçuşlarda tavan fiyatlarda değişikliğe gidildi. Tavan fiyat yüzde 30 zamla 3 bin 250 TL'ye çıktı.
Dolayısıyla yurt içi uçuşlarda tavan uçak bileti fiyatı 3 bin 250 TL'ye yükseltildi.
Uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat 1650 TL'den 2 bin TL'ye çıktı.
Yüzde 15’lik bölümü için ise tavan fiyat 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.
Alınan kararın ardından iç hatlardaki firmalar zammı bilet fiyatlarına yansıttı.
İç hatlarda tek yönde tavan fiyat uygulaması ilk olarak 2013 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilmişti.
Öte yandan iç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında tavan ücret uygulaması yok.
Ayrıca 2022 yılının sene başında tavan fiyat 599 TL idi.