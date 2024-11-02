Uçak fobisi nasıl yenilir? Uzmanlar açıkladı

Uçak fobisinin birçok kişinin seyahat sırasında karşılaştığı yaygın bir kaygı durumu olduğu bildirildi.

Uçuş korkusunun bireylerin hava yolculuğunu engelleyerek hayatlarını olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Uzmanlar, uçak fobisi ile başa çıkmanın yollarını araştırmakta ve çeşitli teknikler önerdi.

UÇAK FOBİSİNİN NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Uçak fobisi, genellikle kontrol kaybı, yükseklik korkusu veya kapalı alan korkusu gibi diğer fobilerle ilişkili.

Psikiyatrist Dr. Gökben Hızlı Sayar, uçak fobisinin, bireylerin uçuş sırasında yaşadıkları kontrol kaybı hissi ve bilinmeyenle yüzleşme korkusundan kaynaklandığını belirtti. Bu durum, bireylerin uçuş öncesinde ve sırasında yoğun kaygı ve panik yaşamalarına neden olabilir.

Uçak fobisinin belirtileri arasında nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, kalp çarpıntısı, terleme, titreme, baş dönmesi ve aşırı endişe yer alır. Bu belirtiler, uçuş sırasında bireylerin rahat bir yolculuk yapmalarını engelleyebilir ve seyahat planlarını olumsuz etkileyebilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR EŞLİĞİNDE ÇÖZÜMLER...

Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel-Davranışçı Terapi, uçak fobisi ile başa çıkmada etkili bir yöntem olarak kabul edilir.

Psikiyatrist Dr. Ali Erdoğan, BDT’nin, bireylerin uçuş korkusuna neden olan irrasyonel düşüncelerini tanımlamalarına ve bu düşünceleri değiştirmelerine yardımcı olduğunu belirtti. Bu terapi yöntemi, bireylerin uçuş sırasında daha rahat hissetmelerini ve korkularını yenmelerini sağlar.

Maruz Bırakma Terapisi

Maruz bırakma terapisi, bireylerin korkularıyla yüzleşmelerini ve bu korkuları aşmalarını amaçlar.

Dr. Hızlı Sayar, bu terapinin, bireylerin uçuş simülatörleri veya sanal gerçeklik teknolojileri kullanarak uçuş deneyimini güvenli bir ortamda yaşamalarını sağladığını ifade etti. Bu yöntem, bireylerin uçuş korkusunu aşmalarına yardımcı olabilir.

Rahatlatıcı Teknikler

Rahatlatıcı teknikler, uçuş sırasında yaşanan kaygıyı azaltmada etkili olabilir. Derin nefes alma, meditasyon ve kas gevşetme egzersizleri, bireylerin uçuş sırasında daha sakin ve rahat hissetmelerini sağlar.

Dr. Erdoğan, bu tekniklerin düzenli olarak uygulanmasının, uçuş korkusunu yenmede önemli bir rol oynadığını belirtti.

Bilgilendirme ve Eğitim

Uçuş korkusunu yenmek için, uçuşla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak önemli.

Havacılık uzmanı Dr. Muzaffer Uyar, uçakların güvenliği ve uçuş prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmanın, bireylerin korkularını azaltabileceğini ifade etti. Uçuş güvenliği hakkında bilgi edinmek, bireylerin uçuş sırasında daha güvende hissetmelerine yardımcı olabilir.

Bilimsel araştırmalar, uçak fobisini yenmek için önerilen yöntemlerin etkinliğini destekledi.

2020 yılında yapılan bir çalışma, Bilişsel-Davranışçı Terapi ve maruz bırakma terapisinin, uçak fobisini yenmede etkili olduğunu gösterdi. Ayrıca, rahatlatıcı tekniklerin ve uçuş güvenliği hakkında bilgi sahibi olmanın da bu konuda olumlu etkileri olduğu belirtildi.

Uçak fobisi, bireylerin seyahat planlarını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ciddi bir sorun olmasıyla dikkat çekti.

Uzmanlar, Bilişsel-Davranışçı Terapi, maruz bırakma terapisi, rahatlatıcı teknikler ve bilgilendirme gibi yöntemlerle uçak fobisinin üstesinden gelinebileceğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar da bu yöntemlerin etkinliğini destekledi. Uçak fobisini yenmek için bilinçli adımlar atarak, daha rahat ve keyifli bir uçuş deneyimi yaşamak mümkün olduğunun altı çizildi.

Psikiyatrist Dr. Ahmet Çelik, "Uçak fobisi, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak bu durumun üstesinden gelmek mümkündür. Bireyler, kendilerine uygun yöntemleri bularak uçuş korkularını yenebilirler" diyerek fobinin üstesinden gelmenin önemine vurgu yaptı.