Uçak havalanıyor! Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi. Siyah-beyazlı kulüp, Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.

ORKUN KÖKÇÜ İSTANBUL'A GELİYOR

O Jogo'da yer alan habere göre; Orkun Kökçü, yarın (cuma) İstanbul'a gelecek. Orkun Kökçü’nün sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Öte yandan, A Bola'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu 25 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euroluk performansa dayalı bonuslarla toplam 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu rakamla oyuncu, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.