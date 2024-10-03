Uçak kağıt gibi salladı yolcuların yüreği ağzına geldi

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Uçak kağıt gibi salladı yolcuların yüreği ağzına geldi

Sunclass Airlines'a ait Airbus A321-200 tipi yolcu uçağının iniş takımları iniş sırasında ciddi şekilde hasar aldı. İşte yolcuların yüreği ağza geldiği an...

Uçak yan rüzgar aldı pilot havada zor tutundu. Kağıt gibi bir sağa bir sola giden uçak inmesine indi ama kabindekiler ecel teri döktü. Uçak bu zorlu sınavdan geçti ama iniş takımları da hasar gördü.

Sunclass Airlines'a ait Airbus A321-200 tipi yolcu uçağının iniş takımları iniş sırasında ciddi şekilde hasar aldı.
Stockholm'den Skiathos Havalimanı'na inişe geçen Sunclass'a ait yolcu uçağı yan rüzgar alınca işler tersine gitti. Pilot o yan rüzgarda uçağı zor tutabildi. Bir sağa bir bir sola giden uçak piste tekerlek koydu ama iniş takımları büyük hasar aldı.
Uçağın iniş takımlarının değiştirileceği ifade edildi.

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