Uçak kapısına çağrılıp bekletildi nedenini sorunca tehdit edildi

Uçakla sık seyahat etmesi gerekenler havalimanlarındaki olumsuzlukları yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Çoğu zaman yaşanan pek çok sorun vatandaşların şikayetleriyle ortaya çıkıyor. Yine böyle bir şikayet sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve büyük dikkat çekti.

Uçak kapısına çağrılıp bekletildi nedenini sorunca tehdit edildi

Yoğunluktan dolayı yaşanan rötarların yolcular için ızdıraba döndüğü şu günlerde gazeteci Okan Alkan Sarıkaya başından geçen bir olayı sosyal medya hesabına taşıdı.

TK 2408 sefer sayılı uçağın bir saatlik rötarın ardından uçak kapısına çağrılan Sarıkaya, burada yine bekletilmeye başlayıp bir de önünden pass uçan personelin önlerine alınması sonrası neden bekletildiklerini sordu.

Sarıkaya haklı tepkisi karşısında 'sizi uçağa almam' tehdidiyle karşılaştı.

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İŞTE HAVALİMANINDA YAŞANAN O TEHDİT OLAYI

"1 saat rötar uçak kapısına çağrılıp bekletilmek bir de pass uçan personelin önünüzde uçağa alınması, üstüne neden bekletildiğimizi sorduğumuz kabin amirinin 'sizi uçağa almam' tehdidi... Eski Türkiye'nin 'düğmenin koparsan 6 aydan başlar dönemi adeta"

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