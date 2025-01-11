Uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetmişti. Herkesi şaşkına çeviren ayrıntı ortaya çıktı

Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatına mal olan uçak kazasına ilişkin incelemeler sürerken, soruşturma ekibi önemli bir veriye ulaşıldığını duyurdu.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Boeing 737-800 tipi uçağın kara kutusunun faciadan hemen önce işlevsiz kaldığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu cihazların kaydı neden durdurduğunun henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, "CVR ve FDR verileri kaza soruşturmaları için önemli veriler olsa da kaza soruşturmaları farklı verilerin araştırılması ve analizi yoluyla yürütülür. Bu nedenle kazanın nedenini doğru bir şekilde belirlemek için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Tayland’ın başkenti Bangkok’tan kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 29 Aralık’ta Muan Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı.

Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığını açıklarken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı.

Kazaya karışan uçağın olaydan önceki 48 saat içinde 13 uçuş gerçekleştirdiği belirlenirken, Jeju Air facia sonrasında operasyonel güvenliği artırmak amacıyla yılın ilk çeyreğinde toplam bin 878 uçuşu askıya aldığını duyurmuştu.