Uçak kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin daha naaşı Azerbaycan’a getirildi

NAAŞ SAYISI 28’E YÜKSELDİ

Kazanın ardından, 26 Aralık’ta Azerbaycan’a kazadan sağ kurtulan 14 kişi ile hayatını kaybeden 4 kişinin naaşı getirildi. Bugün, 24 Azerbaycanlı daha, başkent Bakü'ye getirildi. Böylece, kazada hayatını kaybeden Azerbaycanlıların naaş sayısı 28’e yükseldi.

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’nın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, 67 yolcusuyla Kazakistan’ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise sağ kurtulmuştu. Kazayla ilgili iddialara göre, uçağın Grozni’ye yaklaşırken Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğu ve Aktau'ya yönlendirildiği öne sürülmüştü.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak, Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının düşmesine yol açan olayın Rus hava sahasında meydana gelmesinden dolayı özür dilemişti.