Uçak kazasında mucize kurtuluş. Korkunç olayda inanılmaz detay ortaya çıktı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda dün bir yolcu uçağının iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpışarak patladığı korkunç kaza hala gündemdeki yerini koruyor. Uçaktan tahliye edilen yolcular yaşadıkları dehşeti anlattı.

Japon Havayolları'na ait bir yolcu uçağı iniş sırasında pistteki sahil güvenlik uçağıyla çarpışarak, alev topuna döndü ve yandı.

Hokkaido'dan gelen uçaktaki 379 kişilik yolcu ve personelin tamamının tahliye edildiği açıklanırken parçalanan küçük sahil güvenlik uçağındaki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Japon basını, Japonya’yı sarsan deprem sonrası yardım götürmekle görevli küçük uçağın pilotunun son anda yaralı halde kurtulmayı başardığını aktardı.

“PİLOT KÜÇÜK UÇAĞI GÖREMEDİ”

Hem deprem hem de uçak kazasıyla sarsılan Japonya’da Deprem kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kaynaklar, Japon Havayolları'na ait yolcu uçağının piste iniş izni aldığını ve son ana kadar bir sorun yaşanmadığını ifade etti. Kaynakların aktardığı bilgilere göre, pistte duran sahil güvenlik uçağına inişten dakikalar önce "pistten uzaklaşma" uyarısı verildi.

Japon Havayolları'na göre yolcu uçağının pilotu, pistteki küçük uçağı göremediğini söyledi.

Kazadan kurtulmayı başaran Bombardier Dash-8 tipi sahil güvenlik uçağının pilotu Genki Miyamoto'nun üssüne "Uçak patladı. Ben kurtuldum, diğerlerinin durumunu bilmiyorum" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

“UÇAKTAKİ HERKESİN KURTARILMASI MUCİZE”

Yolcu uçağındaki 379 kişinin alev topuna dönen uçaktan sağ çıkmayı başarması ise "mucize" olarak değerlendiriliyor. Birçok yolcu, hızla duman dolan uçakta öleceklerinden emin olduklarını söylerken güvenlik yetkilileri kabin görevlilerinin hızlı hareket etmesiyle yolcuların tamamının kurtarılmasının büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.

16 yaşındaki İsveçli yolcu Anton Deibe, "Uçağa saniyeler içinde duman doldu. Kendimizi yere attık. Acil durum kapıları açılınca da hemen çıktık" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Tsubasa Sawada da "Biz dışarı çıktıktan 10 dakika sonra patlama sesi duydum. Biraz daha geç kalsaydık ölecektik. Bu bir mucize" diye konuştu.

Uçaktaki 14 kişi korkunç kazada hafif yaralandı. Uçakta çıkan yangını söndürme çalışmaları saatlerce devam ederken kapatılan Haneda Havalimanı'nda çok sayıda uçuş iptal edildi.