Uçak kazasından 40 gün sonra mucize

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ olarak bulunduğu resmen teyit edildi.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 1

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Kolombiya'da, bir mucize gerçekleşti. Ülkede 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki, 4 çocuk sağ olarak bulundu.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 2

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu" ifadesini kullandı.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 3

Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Ordu, haberi "Mucize" olarak duyurdu.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 4

Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği kaydedilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 5

Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarının ise "sıvı kaybı" ve "böcek ısırığı" kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 6

Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs'taki açıklamasında, çocukların sağ bulunduğu belirtilmiş ancak akıbeti doğrulanamamıştı.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 7

Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 8

Ülkenin güneyindeki ormanlarda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedi tespit edilmişti.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 9

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 10

Yerel medyaya göre, kardeşlerden en büyüğü küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurmuştu.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 11

Arama kurtarma ekipleri de, çocukların hayatta kalmak için yedikleri meyvelerin çöpleri ile bitkilerden yapılan sığınaklar keşfetmiş, çocukların kullanabilmesi için de havadan çeşitli yardım malzemeleri atılmıştı.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 12

Uçak kazası sonrası kaybolan çocuklar için dualar edilmiş ve mumlar yakılmıştı.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 13

Kaybolan çocukların bulunması için ordu seferber edilmişti.

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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 14
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Uçak kazasından 40 gün sonra mucize 15
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