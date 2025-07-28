Uçak okyanusa düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın Pasifik Okyanusu'na düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, çift motorlu "Beechcraft" tipi uçağın, San Carlos Havalimanı'ndan kalktıktan sonra Monterey açıklarında okyanusa düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, dalış ekibi tarafından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
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