LATAM havayollarına ait bir Airbus A320 yolcu uçağı, Brezilya'daki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'na indikten kısa bir süre sonra alev aldı. Havayolu şirketi, olayın bagaj forkliftinden kaynaklandığını duyurdu.

Bagaj yükleyicisini saran alevler, kısa sürede içinde uçağa sıçradı. O sırada yolcular da uçaktan inmeye hazırlanıyordu. Alevlerin yükselmesiyle birlikte kabin hızla dumanla dolarken yolcular korku dolu anlar yaşadı. Yetkililer, acil tahliye kararı aldı.

Brezilya medyasına göre uçaktaki tüm yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Acil durum ekipleri yangını kontrol altına almak için hemen müdahale etti.

Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı.