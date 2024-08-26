Uçak tuvaletinde rezalet. İner inmez Ankara'da gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, TC-JFT kuyruk tescilli Ajet Havayolları'na ait uçak, saat 18.00’de İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa seferi için havalandı.

Uçak, inişi sırasında yolculardan birinin tuvalette sigara içtiği tespit edildi.

Kabin ekibi, yolcuyu uyararak sigara içmemesi gerektiğini belirtti, ancak yolcu bu uyarıyı dikkate almadı. Durum uçağın pilotuna bildirildi ve pilot, hava trafik kontrolörü ile iletişime geçerek polis talep etti.

Bu sırada, sigara içen yolcunun kabin ekibi ve diğer yolculara saldırıda bulunduğu iddia edildi. Uçak, saat 19.05’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Polis, olayın ardından yolcuyu gözaltına aldı.