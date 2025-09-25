Uçakla seyahatte yeni model tartışması!

Kaynak: Haber Merkezi
Uçakla seyahatte yeni model tartışması!

Havacılık sektöründe art arda gelen değişikliklere bir yenisi daha eklenecek. Sektör genelinde artış gösteren maliyetler ve yoğun rekabet ortamı gerekçesiyle havayolu şirketleri kısa mesafeli uçuşlar da yolcu sitesini arttırmak amacıyla yarı ayakta yolculuk dönemi için hazırlıklarini sürdürüyor.

Global çapta süren ekonomik kriz ve artan maliyetler havacılık sektöründe de zorunlu değişiklikleri beraberinde getiriyor. Kızışan rekabet ortamı yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor.

YARI AYAKTA YOLCULUK
Avrupa basınında yer alan farklı kaynakların iddia ettiğine göre; , İtalyan tasarım firması Aviointeriors tarafından geliştirilen 'Skyrider 2.0' isimli koltuk modelini kullanmayı hedefliyor.

ucakl.jpg

Görsel açıdan bisiklet selesini andıran tasarımıyla yolcuların tamamen oturmadan, yarı ayakta yolculuk etmesine imkan tanıyan modelle 2 saat ve daha kısa süren uçuşlarda koltuk mesafesini azaltarak yolcu sayısını yüzde 20 artırmak amaçlanıyor. Ancak uygulamanın gündeme gelmesi konforlu seyahate yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.


Öte yandan kapasitenin arttırılması ve koltukların dizayn yönünden daha az yer kaplamasıyla maliyetlerinde düşmesi öngörülüyor. Bu düşüşün uçak biletlerinin fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

