Uçakla seyahatte yeni model tartışması!

Global çapta süren ekonomik kriz ve artan maliyetler havacılık sektöründe de zorunlu değişiklikleri beraberinde getiriyor. Kızışan rekabet ortamı yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor.

YARI AYAKTA YOLCULUK

Avrupa basınında yer alan farklı kaynakların iddia ettiğine göre; , İtalyan tasarım firması Aviointeriors tarafından geliştirilen 'Skyrider 2.0' isimli koltuk modelini kullanmayı hedefliyor.

Görsel açıdan bisiklet selesini andıran tasarımıyla yolcuların tamamen oturmadan, yarı ayakta yolculuk etmesine imkan tanıyan modelle 2 saat ve daha kısa süren uçuşlarda koltuk mesafesini azaltarak yolcu sayısını yüzde 20 artırmak amaçlanıyor. Ancak uygulamanın gündeme gelmesi konforlu seyahate yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.



Öte yandan kapasitenin arttırılması ve koltukların dizayn yönünden daha az yer kaplamasıyla maliyetlerinde düşmesi öngörülüyor. Bu düşüşün uçak biletlerinin fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

