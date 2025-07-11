Uçaklar havalimanında: Fenerbahçe mi Milan mı?

Fabrizio Romano'nun haberine göre hem Fenerbahçe hem Milan Archie Brown için Belçika’ya özel jet yolladı. Oyuncunun kararını bekliyorlar.

Transfer için bir diğer bilgi ise Di Marzio'dan geldi. Milan, Archie Brown için ısrarcı davranıyor. Belçika basınında çıkan haberlerin aksine, oyuncu Fenerbahçe ile Gent arasında anlaşma sağlanmasına rağmen İstanbul’a gitmedi. Gent, Milan’ın Fenerbahçe’nin yaptığı yaklaşık 7.5/8 milyon euroluk teklifi geçmesini istiyor. Milan’ın, oyuncuyu Fenerbahçe’nin elinden almak için teklifini artırıp artırmayacağı ise henüz belli değil.