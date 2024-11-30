Uçaklar Sivas yerine Tokat ve Kayseri'ye yönlendirildi

Kaynak: İHA
Uçaklar Sivas yerine Tokat ve Kayseri'ye yönlendirildi

A Jet firmasına ait İstanbul-Sivas seferini gerçekleştiren uçaklar, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle yön değiştirerek Tokat ve Kayseri Havalimanları'na iniş yaptı. Yolcular, otobüslerle Sivas'a taşındı.

Saat 12.55'te Sivas'a iniş yapması beklenen uçak, yoğun sis nedeniyle planlanan inişi gerçekleştiremedi. Hava muhalefeti nedeniyle Tokat Havalimanı'na yönlendirilen uçak burada güvenli bir şekilde indi. Uçaktan indirilen yolcular, Sivas'a ulaşabilmek için otobüslerle yola çıkarıldı.

Bu durum, önceki akşam yaşanan benzer bir olayın tekrarından ibaret. Sis nedeniyle Sivas'a inemeyen A Jet uçağı, Tokat Havalimanı'nın o akşam kapalı olması nedeniyle Kayseri Havalimanı'na yönlendirilmişti. Yolcular, Kayseri'den otobüslerle Sivas'a nakledilmişti.

Hava koşullarının etkisiyle yaşanan bu aksaklık, yolcuların Sivas'a ulaşımını otobüsle sağlamak suretiyle giderildi.

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