Uçaklar yerde çarpıştı! Havalimanında büyük kaza

İngiltere’nin Manchester kentinde easyJet havayoluna ait iki uçağın kanadı taksi yaptıkları esnada çarpıştı.

İngiltere’nin Manchester şehrindeki Manchester Havalimanı’nda easyJet havayoluna yerde seyreden iki uçağın kanatları çarpıştı. Bir uçağın kanadından parça koptu. güvenlik kontrollerini gerçekleştirirken uçuşlar askıya alındı.

UÇAKLARIN KANADI ÇARPIŞTI

Manchester Havalimanı normal çalışma şekline döndü, fakat yolcular gecikmeler ve iptaller yaşanabileceği konusunda uyarıldı.

Hasar gören uçaklardan birinde bulunan bir yolcu tarafından paylaşılan fotoğraflar, bir uçağın kanadının ucunun büküldüğünü gösteriyor.

MANCHESTER HAVALİMANI'NDAN AÇIKLAMA

Manchester Havalimanı'ndan yapılan açıklamada ise “Uçakların standa geri dönebileceklerini görmek için değerlendirme yapılırken operasyonları kısa süreliğine askıya aldık. Uçaklar standa geri dönebildiği için operasyonlar birkaç dakika sonra yeniden başladı. EasyJet, etkilenen yolcular için gerekli düzenlemeleri yapıyor” ifadeleri kullanıldı.

