Uçaklarda yeni dönem!

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, sıvı patlayıcıları güvenli şekilde tespit edebilen yeni nesil tarayıcıların kullanımı resmen onaylandı. Bu gelişme, el bagajında sıvı taşıma kurallarında yeni düzenlemelere de sebebiyet verdi.

AB yetkilileri, 21 üye ülkede yaklaşık 700 tarama cihazının aktif ya da kuruluma hazır olduğunu, onay verilen yeni modellerle bu sayının daha da artacağını bildirdi.Öte yandan Yeni tarayıcı sistemlerinin, hastanelerde kullanılan bilgisayarlı tomografi (CT) teknolojisine benzer bir yöntemle çalıştığı belirtildi.



100 ML KURALI TARİHE KARIŞIYOR

Mevcut uygulamada yolcular, el bagajlarında 100 mililitreden büyük sıvıları taşıyamıyor. Ancak yeni teknolojiyle birlikte bu kısıtlama aşamalı olarak kaldırılabilecek.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Birlik Genel Müdürü Ralph Beisel, “Yeni sistem daha fazla konfor ve hızlı güvenlik işlemleri sağlayacak. Teknoloji güvenilir, süreç herkes için kolaylaşacak” dedi.

Beisel, konuya ilişkin açıklamasında “Havalimanlarımız bu teknolojilere geçmeye hazır. Ancak uygulama için AB’nin açık ve adil kurallar koyması şart” ifadelerini kullandı.

Almanya’daki bazı havalimanlarında yeni cihazlar kademeli olarak devreye giriyor. Frankfurt Havalimanı’nda şu an 190 güvenlik hattından sadece 40’ında yeni tarayıcılar aktif. 40 adet daha cihaz sipariş edildi.



Almanya’da yolcular için kısa vadede sıvı kısıtlamasında bir değişiklik öngörülmüyor.

