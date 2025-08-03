Uçaklardaki o yasak tarih oluyor

Uçuşlardaki el bagajı sıvı kısıtlamalarında esneklik getirilecek. Yolcular artık uçak yolculuğu sırasında yanlarında taşıdıkları içecek, koku ve nemlendirici gibi ürünler için hesap yapma zorunluluğundan kurtulacak.

Avrupa Birliği Komisyonu, hava yolcularının sıvı taşıma limitlerinde yeni düzenlemeler yapıyor.

AB Komisyonu yetkilisi yaptığı açıklamada, artık sıvı patlayıcıları güvenilir şekilde tanımlayabilen tarama sistemleri kullanacaklarını ifade etti.

AB üyesi 21 ülkede bulunan havalimanlarında yaklaşık 700 tarama cihazının devreye alınması için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten yetkili, bu alanda daha fazla ilerleme kaydedileceğini vurguladı.