Uçaklarda pencereler neden yuvarlaktır

Günümüzde kullanılan uçaklarda, pencerelerin yüzeylerinin yuvarlak olduğu görülmektedir. Aslında 1950'lere kadar ticari uçaklarda kare pencereler kullanılmaktaydı.

Bu kare pencereli uçakların daha yavaş olduğu ve daha düşük irtifada uçtuğu fark edildi. Uçak mühendisleri ve üretimde bulunan kişiler maliyetleri düşürmek için uçuş irtifalarının artırılması gerektiğini düşündü. Uçaklara giderek daha fazla baskı yapılması gerekmekteydi.

Belli bir zaman sonra uçaklarda kullanılan kare pencerelerin çok önemli bir mühendislik hatası olduğu anlaşıldı. Sırf uçakların pencereleri yüzünden kazaların bile yaşanabileceği aktarıldı. Keskin köşeli kare pencerelerin stresin yoğunlaştığı ve hava basıncıyla giderek zayıfladığı irtifalarda soruna neden olduğu aktarıldı.

Yuvarlak pencereler de işte bu andan sonra keşfedildi. Mühendisler, güvenli bir şekilde uçabilmemiz için stresin düzgün bir şekilde akmasını sağlamak amacıyla kare pencereleri oval pencerelere dönüştürdüğünü açıkladı.