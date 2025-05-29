Uçakta bunu yapan yandı! Hostesleri bezdiren ihlallere para cezası geliyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tarafından yayımlanan genelge sonrası uçak yolculuğunda yeni kararlar alındı. Uygulama ile birlikte uçak tamamen durmadan, kemer ikaz ışığı yanarken "emniyet kemerini açan ve ayağa kalkan" yolculara idari para cezası kesilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan yeni “Yolcu Anonsları Genelgesi” kapsamında sivil yolcu taşımacılığında kritik kararlar alındı.

Genelge ile birlikte uçak tamamen durmadan, kemer ikaz ışığı yanarken "emniyet kemerini açan ve ayağa kalkan" yolculara idari para cezası uygulanacak.

UÇAKTA EMNİYET KEMERİNİ ERKEN AÇANA CEZA!

Alınan kararla inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcular, “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek.

Söz konusu yolculara, yürürlükteki yasal düzenlemelere göre idari para cezası uygulanabilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda, Genel Müdürlüğümüze bildirilen yazılı ve sözlü yolcu şikâyetleri ile Genel

Müdürlüğümüzce yapılan uçuş denetimleri dikkate alındığında; iniş sonrası taksi esnasında,

yolculara kurallar hakkında bilgilendirme anonsu yapılmasına rağmen, uçak henüz park

pozisyonuna ulaşmamış ve emniyet kemeri ikaz ışıkları sönmemişken, yolcu/bagaj emniyetini

ve güvenliğini riske atarak, ayrıca diğer yolcuların memnuniyet ve çıkış önceliğini hiçe sayarak

ayağa kalkan, koridora çıkan, baş üstü dolaplarını açan ve koridorda ilerleyen yolcu vakalarında

ciddi artış yaşandığı gözlemlenmiştir.

Kemer ikaz ışıkları sönmeden emniyet kemerini çözerek yerinden kalkan yolcuların

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası ile cezalandırılabileceği

hususunda yolcu farkındalığının artırılması amacıyla ilave tedbirlerin alınmasında yarar

görülmüştür."