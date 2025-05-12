Uçakta büyük panik! Polis ekipleri acil müdahale etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uçakta büyük panik! Polis ekipleri acil müdahale etti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Londra Stansted’e gitmek üzere hazırlanan Pegasus Havayolları uçağında bir yolcunun diğer yolculara saldırması üzerine polis müdahale etti. Olay sebebiyle uçuş 1 saat 23 dakika gecikmeyle gerçekleşti.

Pegasus Havayolları’nın PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Londra Stansted’e yapacağı sefer için yolcu alımını tamamladı.

Bu sırada bir yolcu, koltuğunda bağırmaya başlayarak kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer yolculara saldırdı. Saldırgan yolcu, kabin ekibi ve yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

"UÇAKTA KAVGA VAR POLİSE İHTİYACIMIZ VAR"

Durumun uçağın pilotuna bildirilmesi üzerine pilot, hava trafik kontrolörüne, “Uçakta kavga var, polise ihtiyacımız var” diyerek yardım istedi. Pilot ile kule arasındaki konuşmalar kayıtlara geçti.

Havalimanı polis ekipleri, olay yerine gelerek saldırgan yolcuyu uçaktan indirdi. Olay nedeniyle İstanbul-Londra Stansted seferi, planlanandan 1 saat 23 dakika gecikmeyle gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son Haberler
Özgür Özel'den PKK'nın fesih kararı hakkında ilk açıklama!
Özgür Özel'den PKK'nın fesih kararı hakkında ilk açıklama!
Cemal Enginyurt küplere bindi! PKK'nın feshinin altında yatan gerçekleri tek tek açıkladı
Cemal Enginyurt küplere bindi! PKK'nın feshinin altında yatan gerçekleri tek tek açıkladı
Uçakta büyük panik! Polis ekipleri acil müdahale etti
Uçakta büyük panik! Polis ekipleri acil müdahale etti
Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden 'fesih' kararına tepki!
Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden 'fesih' kararına tepki!
İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planları
İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planları