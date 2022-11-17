Bu da uçak magandası. Çıkarttığı ayakkabıları giymesi istenince koltukları kırdı

Uluslararası bir uçuş firmasının gerçekleştirdiği yurtdışı uçuşu sırasında skandal bir olay yaşandı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda bir adamın yolculuk sırasında görevlilere ve yolculara zor anlar yaşattığı görüldü.

İddialara göre uçaktaki görevliler, ayakkabılarını ve çoraplarını çıkaran bir yolcuya tekrar ayakkabı ve çoraplarını giymesi gerektiği söylendi.

Ayakkabı ve çoraplarını giymek isteyen yolcu ikazları dinlemeyerek uçağın koltuklarına zarar vermeye, tekmelemeye, yumruklamaya ve koltuklara parçalamaya başladı.

Aynı zamanda çevresine küfürler yağdıran yolcunun o anları anbean kameralara yansıdı.