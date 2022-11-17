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  • Bu da uçak magandası. Çıkarttığı ayakkabıları giymesi istenince koltukları kırdı

Bu da uçak magandası. Çıkarttığı ayakkabıları giymesi istenince koltukları kırdı

Uçakta ayakkabılarını çıkaran bir yolcuya ayakkabılarını tekrar giymesi söylendi. Ayakkabılarını giymek istemeyen yolcu, uçaktaki görevlilere ve yolculara zor anlar yaşattı. Uçağa zarar verirken küfürler eden yolcunun görüntüleri kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:02
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Uçakta çıkardığı ayakkabıları tekrar giymesi istenince uçağın koltuklarını kırdı. Bu da uçak magandası

Bu da uçak magandası. Çıkarttığı ayakkabıları giymesi istenince koltukları kırdı
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Uluslararası bir uçuş firmasının gerçekleştirdiği yurtdışı uçuşu sırasında skandal bir olay yaşandı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda bir adamın yolculuk sırasında görevlilere ve yolculara zor anlar yaşattığı görüldü.

İddialara göre uçaktaki görevliler, ayakkabılarını ve çoraplarını çıkaran bir yolcuya tekrar ayakkabı ve çoraplarını giymesi gerektiği söylendi.

Ayakkabı ve çoraplarını giymek isteyen yolcu ikazları dinlemeyerek uçağın koltuklarına zarar vermeye, tekmelemeye, yumruklamaya ve koltuklara parçalamaya başladı.

Aynı zamanda çevresine küfürler yağdıran yolcunun o anları anbean kameralara yansıdı.

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Uçan maganda
17.11.2022 10:24
Tipinden bir Arap ülkesi vatandaşı olduğunu söyleyebilirim.  
 
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