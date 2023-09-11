Uçakta cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Bir çift yolculuk ettikleri uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye girdi.

Uçakta cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

EasyJet Havayolları’nın dün gerçekleştirilen uçuşunda yolcular, görevli kabin memuruna tuvalete iki kişinin aynı anda girdiğine dair bilgi verdi.

Kabin memuru kapıyı yolcuların tezahüratlarıyla açtığında çiftin cinsel ilişki yaşadığı anlar kameralara anbean yansıdı.

Havayolu yetkilileri havalimanı polisinin bilgi sahibi olduğunu ve iki şüphelinin bilgilerinin iletildiğini paylaştı.

UÇAĞA BİNİŞLERİ YASAKLANDI

Video sosyal medyada gündem olurken, EasyJet Havayolları, çiftin kara listeye alındığını ve uçağa binişlerine yasak getirildiğini duyuruldu.

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