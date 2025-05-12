Uçakta dehşet anları! Yolcu saldırdı pilot ‘polis’ diye bağırdı

Edinilen bilgilere göre, Pegasus Havayolları’na ait PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Londra Stansted’e gitmek üzere yolcu alımını tamamlamıştı. Bu sırada bir yolcu, koltuğunda bağırmaya başlayarak kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer yolculara fiziksel saldırıda bulundu. Saldırgan yolcu, kabin ekibi ve yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Kabin ekibi, durumu hemen uçağın pilotuna bildirdi.

Pilot, hava trafik kontrolörüne ulaşarak, “Uçakta kavga var, polise ihtiyacımız var” diyerek yardım talep etti. Pilot ile kule arasındaki konuşmalar kayıtlara geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan yolcuyu uçaktan indirdi. Bu olay nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferi, 1 saat 23 dakika gecikmeyle gerçekleştirildi.