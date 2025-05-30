Uçakta eşek şakası yaptı, polisler alarma geçti! Yolcuların korkudan eli ayağı titredi...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uçakta eşek şakası yaptı, polisler alarma geçti! Yolcuların korkudan eli ayağı titredi...

Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan AJet'e ait yolcu uçağında bulunan 3 yolcu uçuş öncesi kendi aralarında konuşurken bomba kelimesini kullandı.

Ankara-Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan AJet'e ait yolcu uçağında bulunan 3 yolcu uçuş öncesi kendi aralarında konuşurken bomba kelimesini kullandı. Olay üzerine pilot uçağa polis ekiplerini 3 yolcuyu gözaltına alındı.

Esenboğa Havalimanı'nda meydana gelen olayda sabah saat 08.00 sıralarında Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan AJet Havayolları'na ait uçak yolcu alımını tamamladı.

Edinilen bilgiye göre, kalkış için son hazırlıkları yapan uçakta bulunan 3 yolcu kendi arasında bomba kelimesini kullanarak şakalaşmaya başladı.

Bunun üzerine uçuşta görevli kabin görevlisi durumu pilota bildirdi. Polis, uçakta bomba araması yaparken, 3 yolcu gözaltına alındı.

Yolcular ise terminale alındı. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uçak gecikmeli olarak Ankara-Diyarbakır seferini gerçekleştirdi.

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