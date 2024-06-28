Uçakta koltuk krizi. Yaşlı adamın isyanı güldürdü

Uçak yolculukları genellikle sakin ve rutin geçse de, bazen beklenmedik olaylar yaşanabiliyor. Böyle bir olay, uçakta kendisine ve eşine farklı koltuklarda bilet kesildiğini fark eden bir amcanın tatlı isyanıyla izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada hızla yayılan bu olay, birçok kişinin yüzünü güldürdü ve günün konusu oldu.

Uçakta yerlerine oturmak için ilerleyen amca, kendisinin ve eşinin farklı koltuklara yerleştirildiğini fark edince durumu kabin ekibine bildirdi. Ancak, ekibin çözüm bulamaması üzerine amca, tatlı bir şekilde isyan etti: 'Bırakın şimdi, ayıp ya!' diyerek tepkisini dile getirdi.