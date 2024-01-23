Uçakta korku dolu anlar. Hakim hostese yumruk attı olay çıkardı

Gaziantep-İzmir seferini yapacak olan uçağa sarhoş bir şekilde binen hakim Emrullah Ö., yanında oturan yolcuyla uçağın kliması hakkında tartışmaya başladı ve daha sonra birkaç defa lavoboya giderek kustu.

Bir hostes, ayakta durmakta ve konuşmakta zorlanan hakim Emrullah Ö.’yü uyarınca ortalık birbirine girdi. Tartıştığı yolculardan birine yumruk atan Emrullah Ö., olay sırasında bir hostese de yumruk attı.

Kadın hostesin darp edilmesinden sonra pilotlar, seferi durdurdu ve hakim hakkında Milli Sivil Havacılık Kanununa göre kural dışı yolcu vukuat raporu düzenlendi. Kabin ekibi tarafından, hakimin uçaktan indirilmesi için “Acil Durum Çağrısı” yapıldı.

Çağrının ardından uçağa gelen polis memuru Baykal Ç., hakime uçaktan inmesi gerektiğini iletti fakat hakim, uçaktan inmeyi reddederek olay çıkardı. Polis memurunun üzerine yürüyen hakim, "Ben Hakimim, siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz da beni indiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Polis memuruna, "Dangalak, ismini ver, sana gününü göstereceğim" sözlerini sarf eden hakim hakkında, polis memuru Baykal Ç.’de “polis memuruna hakaret” suçundan şikayetçi oldu. Uçaktaki, sarhoş hakim krizi yüzünden, uçak seferi saatlerce gecikti.