Uçakta olay çıkarmıştı! Abdülkadir Özcan'ın Petlas'taki payı devredildi

Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakta “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" sözleriyle olay çıkaran Eski Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir şirketin yönetim kurulundan azledildi.

HİSSESİ 1 TL’YE DEVREDİLDİ

Olayın ardından Abdulkadir Özcan'ın, Petlas’taki hisselerinden biri sembolik bir bedelle devredildi. Ticaret Sicil Gazetesi’nde 18 Aralık’ta yayımlanan yönetim kurulu kararıyla, Özcan'ın 1 TL karşılığında 1 adet hissesini hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte Emine Özcan’a devrettiği belirtildi.

YENİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BELİRLENDİ

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Abdulkadir Özcan’ın yerine, şirketin yönetim kurulu üyeliğine Emine Özcan atandı. 18 Aralık’ta yayınlanan resmi ilanda, Emine Özcan’ın görev süresinin 31 Mayıs 2026’ya kadar devam edeceği açıklandı.