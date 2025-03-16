Uçakta ölüm kalım savaşı! THY’de büyük skandal

15 Aralık 2024 gecesi İstanbul Havalimanı’nda meydana gelen olayda, Türk Hava Yolları’nın (THY) Atina seferini yapan uçağın bagaj bölümünde unutulan yer hizmetleri çalışanı Ali Çelikten, 11 bin metre yükseklikte, -25 derece soğukta hayatta kalma mücadelesi verdi. Yaklaşık 1 saat boyunca bölgede kalan Çelikten, uçağın İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yapmasından sonra ölümün kıyısından döndü.

EKİP ARKADAŞLARI KAPILARI KAPATTI, UÇAK HAREKET ETTİ

Ali Çelikten ve ekip arkadaşları, uçağın bagaj yükleme işlemi sırasında -25 derece soğukta çalışırken, ekip arkadaşları işin bittiği sırada Çelikten’i unutarak bagaj kapaklarını kapattı ve Çelikten, uçağın kargo bölümünde mahsur kaldı.

Motorların çalışması sebebiyle sesini duyuramayan Çelikten, uçağın hareket etmesiyle beraber donmamak için bagajların arasına sığınarak hayatta kalmaya çalıştı.

Uçak kalktıktan kısa bir süre sonra, ekip arkadaşları Çelikten’in ortalıkta olmadığını fark etti. İlk olarak tuvalete gittiğini düşündüler fakat uzun süre kendisine ulaşamayınca durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını incelediler. Görüntülerde, Ali Çelikten’in uçağın kargo bölümünde kapalı kaldığı belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine kule görevlileri, uçağın kaptan pilotuna haber verdi. İstanbul-Atina seferini gerçekleştiren THY uçağı, Ege Denizi üzerinde Yunan hava sahasına girdiği sırada geri dönme kararı aldı.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Yaklaşık 1 saatlik uçuştan sonra uçak, acil iniş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildi. Uçak indiğinde, bagaj bölümünde donmak üzere olan Ali Çelikten’e sağlık ekipleri müdahale etti. Vücudunun soğuktan ciddi şekilde etkilendiği tespit edilen Çelikten’in her iki bacağı, 3,5 saat süren tıbbi müdahalenin ardından kısmen işlevini yeniden kazandı.

“SAATLERCE AĞLADIM…"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelikten, kendisi hakkında ortaya atılan asılsız iddialara sert yanıt verdi.

Çelikten, “Söz konusu kişi benim. Yurt dışına gitme gibi bir düşüncem var ama bu şekilde değil! Uçakta unutuldum. Benim o durumda tek talihsizliğim, telefonumun körük asansöründe şarjda olması. Nedeni de gece vardiyasından çıkmış olmam. Ve telefon gece boyunca üstümde olduğu için vücut ısımdan dolayı şarjının hızlı azalması. "İltica etmeye çalıştı diyenler." o durumdaki çaresizliğimi düşünebiliyor musunuz? Kapalı, soğuğa dayanıksız ve havasız (sözde içeriye hava verilmiş) bir alanda kaldım. Saatlerce ağladım orada. Psikolojik ilaçlar kullanıyorum. İşsiz kaldım. Hastane hastane geziyorum şimdi. Şikayetlerimi doktorlara anlatıyorum. "İltica etmeye çalışıyordu." diyenler orada 1 dakika çalışabilir mi? Sanmam” dedi.