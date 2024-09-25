Uçakta yangın paniği

Pakistan'ın Fly Jinnah'a ait yolcu uçağının kargo bölümündeki yangın ikazı verdi. Uçak Lahor havalimanına acil iniş yaptı. Yolcular panik içinde acil tahliye botundan tahliye edildi.
Fly Jinnah'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağınin kokpit ekibi yangın ikazı alınca acil Lahor Havalimanına acil iniş talebinde bulundu. Uçağı iniş için öncelik verildi. Fly Jinnah'ın kokpit ekibi uçağı acil olarak Lahor havalimanına indirdi.
Uçağın acil inişin ardından uçağın slideları (acil tahliye botu) açıldı yolcular panik içinde uçağı boşalttı.
İnişin ardından acil tahliye botundan uçaktan çıkan yolcular bu anları cep telefonlarına kaydetti.