Uçakta yangın paniği

Kaynak: Haber Merkezi
Uçakta yangın paniği

Fly Jinnah'a ait yolcu uçağının kargo bölümündeki yangın ikazı nedeniyle tüm yolcular acil tahliye botu (slide) ile tahliye edildi.

Pakistan'ın Fly Jinnah'a ait yolcu uçağının kargo bölümündeki yangın ikazı verdi. Uçak Lahor havalimanına acil iniş yaptı. Yolcular panik içinde acil tahliye botundan tahliye edildi.

Fly Jinnah'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağınin kokpit ekibi yangın ikazı alınca acil Lahor Havalimanına acil iniş talebinde bulundu. Uçağı iniş için öncelik verildi. Fly Jinnah'ın kokpit ekibi uçağı acil olarak Lahor havalimanına indirdi.

Uçağın acil inişin ardından uçağın slideları (acil tahliye botu) açıldı yolcular panik içinde uçağı boşalttı.
İnişin ardından acil tahliye botundan uçaktan çıkan yolcular bu anları cep telefonlarına kaydetti.

ucakta-panik-1.jpg

Son Haberler
BDDK Başkan Yardımcısının düğününde skandal: Banka müdürleri patronun gözüne girmek için takı yarışına girmiş
BDDK Başkan Yardımcısının düğününde skandal: Banka müdürleri patronun gözüne girmek için takı yarışına girmiş
Siber casusların son hedefi MoneyGram oldu
Siber casusların son hedefi MoneyGram oldu
İnci Taneleri’nin Dilber’i sahneye olaylı dönüyor! Tepkiler üzerine yorumları kapattı
İnci Taneleri’nin Dilber’i sahneye olaylı dönüyor! Tepkiler üzerine yorumları kapattı
Rusya, Harkiv’i vurdu: 3 ölü, 35 yaralı
Rusya, Harkiv’i vurdu: 3 ölü, 35 yaralı
Turist sayısı arttı
Turist sayısı arttı