Uçakta yolcuların yaptığı alışkanlığa para cezası kesiliyor. THY dünyada bir ilki başlattı

Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğini artırmak ve yolcu konforunu sağlamak amacıyla dünyada bir ilke imza attı. 2 Mayıs 2025’ten itibaren, uçak indikten sonra emniyet kemeri ışıkları sönmeden ayağa kalkanlar ve diğer yolcuları iterek bagaj almaya çalışanlar para cezasıyla karşılaşacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yeni yönetmeliğiyle hayata geçen uygulama, uçuş kurallarına uymayan yolcuları hedef alıyor. SHGM’nin aldığı karara göre, uçak apron sahasında park pozisyonuna ilerlerken yolcuların ayağa kalkması kesinlikle yasak.

Emniyet kemeri sinyalleri sönene kadar koltuklarda oturulması gerekiyor. Ayrıca, kemer ışıkları söndükten sonra bile yolcuların sırayla hareket etmesi şart.

Her yolcu, önündeki kişiler eşyalarını alıp koridoru boşalttıktan sonra ayağa kalkabilecek. Bu kurallara uymayanlar “Uçuş kurallarına aykırı hareket eden yolcu” olarak kaydedilecek ve SHGM’ye bildirilerek idari para cezasına çarptırılacak.

THY'DEN YENİ ANONSLAR

THY, yeni uygulamayı hayata geçiren ilk havayolu olarak kabin ekiplerini bilgilendirdi. Uçaklarda artık yolculara, yalnızca sıraları geldiğinde ayağa kalkmaları ve koridora çıkmaları yönünde anonslar yapılıyor.

Kabin ekipleri, kurallara uymayan yolcuları tespit ederek raporlayacak. Bu adım, uçuş sonrası yaşanan kargaşayı önlemeyi ve daha düzenli bir iniş süreci sağlamayı amaçlıyor. SHGM, ceza miktarlarını henüz kamuoyuyla paylaşmadı ancak ihlallerin kabin ekibi tarafından belgeleneceği belirtildi.

Uçuş sonrası raporlanan yolculara idari para cezası tebliğ edilecek. Uygulamanın, yolcu davranışlarını disipline ederek uçuş güvenliğini artırması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uygulama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar cezaları desteklerken, kimileri esprili yorumlarla habere renk kattı. “Artık uçakta koşu yarışına son!” gibi yorumlar dikkat çekti.