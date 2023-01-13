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Havadaki uçağı geri döndürdü. Yolcu yanında götürüyordu bir anda yanmaya başladı

Tayvan'dan Singapur'a gitmek isteyen bir uçakta yaşanan yangın, planlanan uçuşun iptal edilmesine sebep oldu. Yangının taşınabilir batarya (PowerBank) sebebiyle çıktığı belirtildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 15:04
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Uçakta yolcunun taşınabilir bataryası patladı. Havadaki uçak geri döndü

Havadaki uçağı geri döndürdü. Yolcu yanında götürüyordu bir anda yanmaya başladı
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Bir uçakta yanında taşınabilir pilini bulunduran bir yolcunun çantasında patlama oldu. Uçak havadayken geri dönmek zorunda kaldı.

Salı günü Tayvan Taoyuan Uluslararası Havaalanı'ndan Singapur'un Changi Havaalanı'na doğru gitmekte olan bir uçak, yolcunun taşınabilir pilinin (PowerBank) alev alması sonucu havalana geri dönmesine neden oldu. Yangın, yolcuları korkutacak ve kabini dumanla dolduracak büyüklükteydi.

Tayvanlı politikacı Wang Hao-yu, Scoot Havayolları'nın TR993 sefer sayılı uçağındaydı. Facebook sayfasında olayla ilgili Hao-yu şu açıklamalarda bulundu:

“Uçak havalanıp taksi yapmaya başladığında, kabinde bir anda yangın çıktı ve kabin dumanla doldu. Yangını fark eden ekipler hemen söndürme çalışmalarına başladı. Daha sonra yapılan incelemede, yangının kaynağının uçaktaki bir taşınablir batarya olduğu görüldü. Yangın ve duman iki yolcuda hafif yaralanmalara neden oldu.”

Hao-yu daha sonra yanmış pilin, görselini paylaştı.

Uçağın güvenlik kontrolünden geçmesinin ardından, 187 yolcuya bireysel olarak uçaktan inme veya Singapur'a devam etme seçeneği sunuldu. Ancak Tayvan Ulaştırma Güvenlik Kurulu devreye girdi ve TR993 o gün uçmadı.

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