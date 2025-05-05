Uçan adam Sabri hayatını kaybetti. Bir dönemin unutulmaz simalarındandı

YouTuber Testo Taylan sosyal medya hesabından 'Uçan adam Sabri'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Esra Ceyhan'ın programında yaptığı sıra dışı hareketlerle tanınan Sabri Yıldız, "Allah Allah" nidaları eşliğinde kendini yere atarak "havada durduğunu" iddia etmişti.

Bu anlar viral olmuş ve "Havada durdum şahitlerim var" repliği Türkiye'nin internet geyikleri arasında yerini almıştı.

BAZI FİLMLERDE DE KÜÇÜK ROLLER ALDI

Esra Ceyhan'ın programındaki görüntülerin ardından kısa sürede tanınan Yıldız, bazı sinema filmlerinde de küçük rollerde yer aldı. Televizyon programlarına katıldı ve taklitleri yapıldı. 'Uçan adam Sabri' adeta bir kült karaktere dönüştü.