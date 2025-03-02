Uçan ilk elektrikli araç havada böyle görünüyor! Ön siparişler patladı

ABD merkezli Alef adlı havacılık şirketi, hem karayolunda ilerleyebilen hem de dikey kalkış yapabilen tamamen elektrikli aracının testini tamamladı.

Önceki pist veya bağlı uçuş denemelerinden farklı olarak, şehir içinde yapılan ilk kamuya açık uçuş testi olarak kayda geçen bu deneme, yolun kapatılması, uçuş hattında personel bulunmaması ve tüm güvenlik önlemlerinin alınması gibi sıkı tedbirler altında yapıldı. Testte herhangi bir aksaklık yaşanmadı.



Şirketin CEO’su Jim Dukhovny, testin yeni ulaşım teknolojilerinin mümkün olduğunu kanıtlayan tarihi anlardan biri olduğunu söyleyerek, ‘Bu, Wright kardeşlerin Kitty Hawk’taki ilk uçuşuna benzer bir an olabilir.’ dedi.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen, karayollarında yasal olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanan elektrikli araç için şu ana kadar 3 bin 300’den fazla ön sipariş verildiği açıklandı.